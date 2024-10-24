البنتاغون: مقتل السنوار فرصة يجب انتهازها

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قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابرينا سينغ، الخميس، إن مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار "فرصة يجب انتهازها" من أجل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار في غزة.وأضافت سينغ في مؤتمر صحافي بواشنطن أن "إسرائيل تمكنت من تفكيك حماس، والحركة لم تعد تستطيع تنفيذ هجوم كالذي شنته في السابع من تشرين الاول".وتابعت سينغ أن الولايات المتحدة لم تفقد الأمل في التوصل إلى اتفاق، ولهذا السبب يزور الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن المنطقة.وأشارت سينغ إلى أن "وقف إطلاق النار سيكون أفضل وسيلة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لغزة"، لافتة إلى أن واشنطن "ترى أن المزيد من المساعدات الإنسانية تصل إلى غرة وهذه علامة جيدة ولكن ليست كافية".ومن المقرر أن يتوجه رئيس الاستخبارات الخارجية الاسرائيلية (الموساد) الأحد إلى الدوحة لبحث استئناف المفاوضات بهدف الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، الخميس، إن رئيس الموساد ديفيد برنياع سيتوجه الى الدوحة "للقاء رئيس السي آي ايه (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية) بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري".ويأتي الإعلان عن استئناف المفاوضات فيما تخوض إسرائيل حربا على جبهة مزدوجة، ضد حماس في غزة وضد حزب الله في لبنان.وفي وقت سابق، أعلن بلينكن الذي يزور قطر إنه يتوقع أن يجتمع المفاوضون في الأيام المقبلة في الدوحة بهدف التوصل إلى هدنة في غزة التي تشهد حربا اندلعت اثر هجوم نفذته حركة حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الاول.وجرت آخر جولة من المفاوضات لإرساء هدنة في غزة في آب، وباءت بالفشل على غرار سابقاتها.وقبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية الأميركية، ترى واشنطن في مقتل يحيى السنوار الذي كانت تعتبره عقبة أمام المفاوضات، فرصة لإنهاء الحرب، على الرغم من المخاوف بهجوم اسرائيلي على إيران ردا على إطلاقها صواريخ في الأول من تشرين الاول.