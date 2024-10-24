بوتين: تم التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية كوريا الديمقراطية

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو لم تشك أبدا في جدية سلطات كوريا الديمقراطية حيال الاتفاقيات المبرمة مع روسيا الاتحادية.وقال بوتين في مؤتمر صحافي عقب القمة الـ16 لمجموعة "بريكس+": "أما بالنسبة لعلاقاتنا مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فكما تعلمون، تم التصديق اليوم، على ما أعتقد، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بيننا للتو، وهي تحتوي على المادة 4. ولم يراودنا أي شك على الإطلاق في جدية القيادة الكورية الشمالية حيال اتفاقنا".وفي وقت سابق، أفاد رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي بأن اللجنة كانت أوصت في وقت سابق بأن يصادق مجلس الدوما على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية. مؤكدا أن القرار اتخذ بالإجماع.وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصف الشهر الجاري إلى مجلس الدوما مشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية للتصديق عليه.وينص مشروع القانون على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية الموقعة في بيونغ يانغ في 19 حزيران 2024".وتهدف هذه الاتفاقية إلى أن تحل هذه محل المعاهدة الأساسية، معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين الموقعة في 9 شباط 2000. وستكون مدة المعاهدة الجديدة غير محدودة وستدخل حيز التنفيذ فور التصديق عليها.وتنص المادة الرابعة من هذه المعاهدة على أنه إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم من قبل أي جهة ووجد نفسه في حالة حرب، يقوم الطرف الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة.