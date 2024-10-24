Advertisement

عربي-دولي

اليمن يسجل 273 إصابة بشلل الأطفال في 3 سنوات

Lebanon 24
24-10-2024 | 23:45
A-
A+

Doc-P-1268025-638654351610721715.jpg
Doc-P-1268025-638654351610721715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، استمرار تفشي شلل الأطفال في اليمن، مشيرة إلى تسجيل 273 إصابة خلال السنوات الثلاث الماضية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مكتبي منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في اليمن، بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الموافق 24 تشرين الأول من كل عام.
Advertisement
وقال البيان: "لا يزال اليمن يواجه تفشي فيروس شلل الأطفال المتحور، حيث تم الإبلاغ عن 273 حالة على مدى السنوات الثلاث الماضية وسط أزمة إنسانية قائمة وانخفاض معدلات التحصين".
وأضاف: "في اليوم العالمي لشلل الأطفال، تُظهر البيانات بأن شلل الأطفال لا يزال يهدد حياة العديد من الأطفال في اليمن".
وحذر البيان الأممي من أن المرض "قد يسبب شللاً دائماً لا علاج له أو الوفاة، لكن يمكن الوقاية منه بالتطعيم".
وتابع: "يأتي هذا في وقت يواجه فيه أطفال اليمن مشاكل تهدد حياتهم مثل الكوليرا والدفتيريا وسوء التغذية".
وأردف: "في اليمن الذي ظل خالياً من شلل الأطفال حتى عام 2020، انخفضت معدلات التحصين الوطنية ضد المرض من 58 في المئة عام 2022 إلى 46 في المئة عام 2023 بسبب هشاشة النظام الصحي والأزمة الاجتماعية والسياسية والأمنية". (الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:45 | 2024-10-25
00:38 | 2024-10-25
00:30 | 2024-10-25
00:28 | 2024-10-25
00:15 | 2024-10-25
00:13 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24