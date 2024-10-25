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عربي-دولي

وزير المالية الإسرائيلي يُهاجم قطر: دولة مُعادية تدعم حماس

Lebanon 24
25-10-2024 | 00:00
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اتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قطر، يوم الخميس، بأنها " دولة معادية تدعم حماس"، معتبرا أن "استمرار مشاركتها في مفاوضات إعادة الرهائن خطأ فادح".
فقد قال بتسلئيل سموتريتش: "إن استمرار مشاركة قطر في مفاوضات إعادة الرهائن خطأ فادح".
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وتابع: "قطر دولة معادية تدعم حماس، وتدعم مواقفها التفاوضية، وهدفها منعنا من تدميرها"، على حد وصفه.
وأردف وزير المالية الإسرائيلي: "تمتلك قطر قناة الجزيرة وتضر بشكل قاتل بصورة إسرائيل في العالم وكفاحنا من أجل الوجود"، وفقا له.
(روسيا اليوم)
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