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عربي-دولي

جديد تسريب وثائق ضربة إسرائيل لإيران... هذا ما قام به الـFBI

Lebanon 24
25-10-2024 | 01:18
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أوضح مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع على ملف تسريب وثائق تكشف تحركات عسكرية إسرائيل تحضيرا للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع مطلع الشهر الحالي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يركز حاليا على مكتب حكومي أميركي حيث يعتقد أن وثيقتي المخابرات الأميركية المسربة طبعتا.
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فقد قام محققو الأف بي آي، الذين يعملون مع دائرة التحقيقات الجنائية البحرية خلال الأيام الماضية بتضييق نطاق التحقيق مركزين على المواقع التي من الممكن أن تكون الوثيقتين قد طبعتا فيها قبل تسريبهما يوم الجمعة الماضي، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن، اليوم الجمعة.

علما أن المستندين المتعلقين بإسرائيل، اللذين نُشرا على تيليغرام الأسبوع الماضي، كان يمكن الوصول إليهما من قبل عدد واسع من الأشخاص، وفقًا لمصدرين مطلعين.

لكن يبدو أن واحدة من هاتين الوثيقتين مسحت ضوئيًا من كتاب موجز مطبوع رسميًا.

لذا بدأ المحققون العمل على تحديد مكان طباعة المستندين ومن يمكنه الوصول إليهما، آخذين في الاعتبال أن مجموع الأشخاص الذين طبعوا الصفحتين قد يكون صغيرًا نسبيًا، حسب المصادر.

إلى ذلك، أوضح بعض المسؤولين الأميركيين أن ما وصفته الوثيقتان لا يثير القلق بقدر مسألة تسريبهما.

وكانت مصادر مطلعة كشفت أمس أن إسرائيل أجلت ردها على إيران بعد تسريب هذه الوثائق السرية.

يشار إلى أن المستندين اللذين نسبا إلى وكالة الاستخبارات الأميركية ووكالة الأمن القومي، كان أفادا بأن أن إسرائيل تواصل تحريك أصولها العسكرية للقيام بضربة رداً على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني، بمعاونة "عيونها الخمس"، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلاندا وأستراليا.
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