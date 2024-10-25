ترامب يصف هاريس بوصف جديد

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قال الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الخميس، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيتعامل مع نائبة الرئيس كامالا هاريس " كطفلة" إذا تم انتخابها إلى البيت الأبيض.وقال مذيع الراديو المحافظ هيو هيويت بشأن الرئيس الصيني: "إذا فازت كامالا بطريقة ما، سيتعين عليها التعامل مع شي جين بينغ، كيف سيتعامل معها؟".يشار إلى أن ترامب بنى مسيرته السياسية على استخدام الألقاب، واختراع الألفاظ اللاذعة لخصومه منذ حملته الأولى للرئاسة في 2016، عندما هاجم خصومه في الانتخابات التمهيدية الجمهورية مثل "جيب بوش ذو الطاقة المنخفضة" و"ماركو روبيو الصغير".كما أن للرئيس السابق تاريخ طويل في التقليل من شأن النساء.(سكاي نيوز)