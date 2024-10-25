الجيش الإسرائيلي يكشف عدد قتلاه منذ 7 تشرين الأول

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقتل 890 من أفراد وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 تشرين الأول الماضي.وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 جنود احتياطيين إسرائيليين وإصابة 6 آخرون خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان الأربعاء عندما خرجت مجموعة من مقاتلي حزب الله من نفق في منطقة وعرة وألقت قنابل يدوية على القوة.كما سمح الجيش الاسرائيلي بالنشر عن مقتل قائد سرية وإصابة جندي بجروح خطيرة جدا، في اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان.(روسيا اليوم)