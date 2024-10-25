Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد قتلاه منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
25-10-2024 | 02:00
A-
A+

Doc-P-1268097-638654435324573678.jpg
Doc-P-1268097-638654435324573678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقتل 890 من أفراد وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 جنود احتياطيين إسرائيليين وإصابة 6 آخرون خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان الأربعاء عندما خرجت مجموعة من مقاتلي حزب الله من نفق في منطقة وعرة وألقت قنابل يدوية على القوة.
Advertisement
كما سمح الجيش الاسرائيلي بالنشر عن مقتل قائد سرية وإصابة جندي بجروح خطيرة جدا، في اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-10-25
03:30 | 2024-10-25
03:15 | 2024-10-25
03:03 | 2024-10-25
03:02 | 2024-10-25
02:47 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24