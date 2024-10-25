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عربي-دولي

قاد هجوم "الطريق 232".. إسرائيل تستهدف قائدا في حماس وتكشف دوره

Lebanon 24
25-10-2024 | 02:00
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زعم الجيش الإسرائيلي، الخميس، استهداف قائد في حركة حماس "شارك في هجوم 7 تشرين الاول، وكان يعمل أيضا بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن محمد أبو عطيوي كان قائدا في قوات نخبة تابعة لحماس وشارك في قتل وخطف مدنيين إسرائيليين.
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وأوضح أيضا أنه كان يعمل لدى الأونروا منذ تموز 2022 وأن اسمه ظهر في قائمة موظفي الوكالة.

وبحسب صحيفة "جورزاليم بوست"، قال الجيش إن "عطيوي هو الذي قاد الهجوم على ملجأ على طريق 232 في منطقة رعيم في جنوب إسرائيل خلال هجوم 7 تشرين الأول".

وأكدت الأونروا أن عطيوي كان موظفا لديها وأنه قتل يوم الأربعاء.

وذكرت أن اسمه كان مدرجا في خطاب تلقته الوكالة من إسرائيل في تموز شمل قائمة بمئة موظف تردد أنهم أعضاء في جماعات مسلحة ومنها حماس. (سكاي نيوز)
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