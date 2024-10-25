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عربي-دولي

تقرير خطير يكشف.. العالم في طريقه لارتفاع كارثي في درجات الحرارة

Lebanon 24
25-10-2024 | 02:35
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حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يسير نحو ارتفاع كارثي في درجات الحرارة بمقدار 3.1 درجة مئوية، بحلول نهاية القرن.

وجاء هذا التحذير في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي أوضح أن الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية "سيموت قريبا" إذا لم تحدث تعبئة عالمية غير مسبوقة.
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وأوضح التقرير أن العالم في طريقه لارتفاع درجات الحرارة بين 2.6 و3.1 درجة مئوية، تبعا للإجراءات والجهود المناخية الحالية.

ويأتي هذا التحذير قبل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، أذربيجان، حيث ستناقش الدول سبل زيادة تمويل الدول النامية لمواجهة آثار تغير المناخ.

ومن جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن العالم "يتأرجح على حبل مشدود" ويجب على القادة سد الفجوة في الانبعاثات لتجنب الكارثة المناخية، التي ستؤثر بشكل أكبر على الفئات الأضعف.
ويشير التقرير إلى أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لا تزال ترتفع، مع زيادة بنسبة 1.3% في عام 2023. وحتى إذا نفذت الدول خططها بحلول عام 2030، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين 2.6 و2.8 درجة مئوية.

وأكدت إنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرة إلى أن كل درجة يتم تجنبها حاسمة لحماية الأرواح والاقتصادات. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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