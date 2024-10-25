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إسرائيل تقتحم مستشفى عدوان شمال غزة.. وشهداء في حان يونس

Lebanon 24
25-10-2024 | 02:45
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أعلن مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية اليوم الجمعة أن عدة إصابات سجلت في صفوف الطاقم الطبي جراء قصف الدبابات الإسرائيلية المتواصل للمستشفى الواقع في جباليا شمال غزة.

وأفاد مراسل العربية/الحدث أن الجيش الاسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان.
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كما أضاف أن القوات الإسرائيلية جمعت كل المتواجدين من جرحى ومرافقين في ساحة المستشفى، وفصلت الرجال عن النساء.

استشهاد 24 في خان يونس
أما في الجنوب فقد استشهد 24 شخصاً بقصف إسرائيلي على مدينة خان يونس، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

فيما أشار الدفاع المدني في غزة إلى أن عناصره انتشلوا حتى الآن 14 جثة بعد قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الفرا في منطقة المنارة جنوب مدينة خان يونس. (العربية)


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