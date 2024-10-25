صربيا: نؤيد المبادرة الصينية للتسوية في أوكرانيا

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أعرب نائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين عن ثقة صربيا التامة بحلول السلام بين روسيا وأوكرانيا عاجلا أم آجلا، مشيرا إلى استعداد روسيا المستمر للتفاوض.وقال فولين لوكالة "تاس": "في نهاية المطاف سيحل السلام وسيتم الاتفاق، لكن من الصعب جدا حاليا أن نفهم مع من يجب أن تتفاوض روسيا".وذكّر بأن روسيا حاولت التفاوض مع الجانب الأوكراني في إسطنبول ووقعت اتفاق إطار منذ عامين.وأضاف: "ما حدث بعد ذلك أن المفاوض الرئيسي عن أوكرانيا تم قتله وانتهى الأمر. مع من يجب التفاوض، هل مع الغرب أم مع أوكرانيا؟ أشعر بقلق عميق وتشعر صربيا بقلق عميق... نأمل بأن يحل السلام في النهاية".وأكد أن صربيا "تؤيد المبادرة الصينية للتسوية في أوكرانيا".