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نتنياهو يرحب بـ"خطوة مصر" للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
25-10-2024 | 03:34
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، انه يرحب باستعداد مصر للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وأضاف أنه قرر إرسال رئيس الموساد إلى قطر "لحشد الدعم لسلسلة من المبادرات على جدول الأعمال" بعد اجتماعات في القاهرة التي تقوم بدور الوساطة في محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
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وأعلن مكتب نتنياهو، أمس الخميس، أن رئيس الموساد سيلتقي هذا الأسبوع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس الوزراء القطري في الدوحة.

وأوضح المكتب أن رئيس الموساد ديفيد برنيع سيتوجه، الأحد، إلى العاصمة القطرية بهدف محاولة استئناف محادثات إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة وبحث الهدنة في القطاع.

وأبدت حركة حماس، أمس الخميس، "جاهزيتها" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول بالحركة لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إن "وفدا قياديا من الحركة وصل اليوم إلى القاهرة حيث اجتمع مع المسؤولين المصريين".

وأضاف: "تمت مناقشة أفكار واقتراحات تتعلق باستئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

كما شدد على أن "حماس أبدت جاهزية لوقف النار، لكن المطلوب التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات".(سكاي نيوز)


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