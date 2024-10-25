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عربي-دولي

حتى نهاية آذار 2025.. شركة طيران تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

Lebanon 24
25-10-2024 | 12:51
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أعلنت الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيرويز) الجمعة أنها مددت تعليق رحلاتها من لندن إلى تل أبيب حتى نهاية آذار 2025.

وقالت الشركة التي كانت تنظم رحلة يومية من مطار هيثرو بلندن إلى مطار بن غوريون، في وقت سابق من هذا الشهر أنها أوقفت رحلاتها حتى السبت.
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وكانت الخطوط الجوية البريطانية واحدة من عدة شركات طيران دولية أوقفت رحلاتها بسبب تصعيد النزاع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

مع استمرار النزاع في الشرق الأوسط، قالت الشركة في بيان الجمعة "علقنا رحلاتنا إلى تل أبيب حتى نهاية آذار من العام المقبل. سيمنح هذا عملاءنا الذين نتواصل معهم لإبلاغهم بخياراتهم، بما في ذلك استرداد سعر التذكرة كاملا، مزيدا من الشعور باليقين". (سكاي نيوز) 
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