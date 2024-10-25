حتى نهاية آذار 2025.. شركة طيران تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

Advertisement

وقالت الشركة التي كانت تنظم رحلة يومية من مطار هيثرو بلندن إلى مطار بن غوريون، في وقت سابق من هذا الشهر أنها أوقفت رحلاتها حتى السبت.وكانت الخطوط الجوية البريطانية واحدة من عدة شركات طيران دولية أوقفت رحلاتها بسبب تصعيد النزاع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.مع استمرار النزاع في الشرق الأوسط، قالت الشركة في بيان الجمعة "علقنا رحلاتنا إلى تل أبيب حتى نهاية آذار من العام المقبل. سيمنح هذا عملاءنا الذين نتواصل معهم لإبلاغهم بخياراتهم، بما في ذلك استرداد سعر التذكرة كاملا، مزيدا من الشعور باليقين". (سكاي نيوز)