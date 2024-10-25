خلال 48 ساعة.. إليكم عدد قتلى الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم، مقتل 10 عسكريين في معارك جنوبي لبنان، كما أعلن مقتل 3 جنود في شمال غزة، لترتفع حصيلة قتلاه في جميع الجبهات إلى 13 قتيلا في غضون يومين، بحسب "روسيا اليوم". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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