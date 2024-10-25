بوتين: القوات الروسية تحكم الحصار على القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

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وأضاف: "بفضل الجهوده المشتركة، تم إنشاء حلقة تطويق محكمة، ويقوم الجيش الآن بضغط هذه الحلقة والقضاء على المجموعات الأوكرانية".وأشار بوتين إلى أن "القادة الأوكرانيين يحاولون إخفاء أمر حصارهم عن الجنود، لكن هذا لا يغير الوضع".وأوضح أنه "قبل أسبوعين، اخترق اللواء البحري رقم 155 التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، دفاعات العدو على مسافة عشرة كيلومترات من حدود الدولة وبدأ التحرك على طولها".وقال: "لتعزيز هذا النجاح، شاركت وحدات أخرى من القوات المسلحة الروسية، وهي اللواء 810 من مشاة البحرية لأسطول البحر الأسود ووحدات من القوات المحمولة جوا".وأكد بوتين أن "الفرقة 106 المحمولة جوا تميزت هنا، حيث تقاتل وحدتان بشجاعة وفعالية - الفوج 51 والفوج 137 من هذه الفرقة والفوج 56 من الفرقة السابعة المحمولة جوا، وبالطبع اللواء 83 المحمول جوا".(الوكالة الوطنية للإعلام)