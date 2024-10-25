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عربي-دولي

كوريا الشمالية: نشر قوات لمساعدة روسيا سيكون وفق القانون الدولي

Lebanon 24
25-10-2024 | 17:31
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قالت كوريا الشمالية أن "أي تحرّك من جانبها عبر إرسال قوات لمساعدة روسيا في الحرب ضد أوكرانيا سيكون متوافقاً مع القانون الدولي، على الرغم من أنها لم تؤكد حدوث هذا الأمر، في حين تزعم كييف وحلفاء غربيون آخرون، توفر أدلة بأن بيونج يانج، أرسلت قوات بالآلاف إلى موسكو استعداداً للمساندة".
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وقال نائب وزير الخارجية كيم جونج جيو في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "وزارة الخارجية لا تشارك بشكل مباشر في الأمور التي تتعامل معها وزارة الدفاع الكورية، ولن تعلق بشكل مباشر على أي عمليات نشر قوات".

وأضاف: "إذا كانت وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن شيء من هذا القبيل، فأعتقد أنه سيكون عملاً يتوافق مع قواعد القانون الدولي".
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