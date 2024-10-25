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عربي-دولي

الضربات الإسرائيلية على ايران.. فيديو من قلب طهران يوثق ما حصل فجرا

Lebanon 24
25-10-2024 | 23:27
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نفذت ضربات إسرائيلية، فجر اليوم السبت، على مواقع عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران ومدينة كرج المجاورة، تضمنت ثكنات ومستودعات أسلحة، وفقا لما أفاد به مسؤولون عرب لقناة NBC News .

وذكرت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، فجر السبت، أن دوي عدد من الانفجارات القوية سمع في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة.

وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أعمدة دخان يتصاعد من موقع عسكري إيراني في طهران، وقد رجح صدقيته صحفيون إيرانيون، علما أن إيران لم تنشر أي تفاصيل.
 
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وأفادت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية بأن الهجوم استهدف قواعد عسكرية رئيسية في غرب وجنوب طهران، بدون الإعلان عن تفاصيل دقيقة حول حجم الأضرار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران، وقال إن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".

وقال الجيش في بيان على منصة أكس إنه "في حالة تأهب قصوى، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، مع متابعة دقيقة للتطورات القادمة من إيران ووكلائها في المنطقة".(الحرة)

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