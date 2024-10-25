بعد ضرب ايران.. كيف يبدو وضع "القوات الإضافية" في الشرق الأوسط

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قال مسؤول دفاعي أميركي، الجمعة، في تصريح لـ"فويس أوف أميركا"، إن جميع القوات الأميركية الإضافية التي أمر البنتاغون بإرسالها إلى الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر وصلت إلى المنطقة قبل الضربات الإسرائيلية على إيران.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على القوات الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، عن وصول طائرات مقاتلة إضافية من طراز F-16 من ألمانيا.وفي 30 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة سترسل "بضعة آلاف" من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والدفاع عن إسرائيل، إذا لزم الأمر، وفق أسوشيتد برس.وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، للصحفيين إن هذا الوجود الإضافي للقوات سيأتي من القوات الجوية، وعدة أسراب من الطائرات المقاتلة.