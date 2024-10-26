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عربي-دولي

بعد شن أكثر من 100 طائرة إسرائيلية ضربات في ايران.. واشنطن لطهران: لا تردوا وتجنبوا التصعيد!

Lebanon 24
26-10-2024 | 02:46
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دعا مسؤول أميركي طهران إلى عدم التصعيد، وذلك عقب ساعات قليلة من شن أكثر من 100 طائرة إسرائيلية ضربات في مناطق إيرانية مختلفة.

واعتبر المسؤول أن "ما حدث يجب أن يكون نهاية المواجهة بين إسرائيل وإيران".
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كما حذر من أنه في حال "اختارت السلطات الإيرانية الرد فإن أميركا جاهزة للتصدي"، وفق ما نقلت رويترز.

إلى ذلك، دعا إيران إلى تجنب الرد والتصعيد في المنطقة.

"رد متناسب"

من جهته، اعتبر البيت الأبيض أن الرد الإسرائيلي كان متناسبا مع طلبات الإدارة الأميركية.

كما أوضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن حث تل أبيب على تنفيد هجمات "موجهة ومتناسبة" وفق تعبيره.

وكانت أكثر من 100 طائرة ومسيرة إسرائيلية استهدفت فجرا على 3 دفعات نحو 20 موقعا عسكريا، بينها منشآت لصنع الصواريخ، فضلا عن بطاريات صواريخ أرض-جو وأنظمة جوية أخرى.

في المقابل، أكد سلاح الجو أن الهجوم الإسرائيلي استهدف قواعد عسكرية عدة في طهران ومدن أخرى، لافتاً إلى أنه "تسبب بأضرار محدودة".

وأوضح أن الضربات طالت مراكز عسكرية في طهران ومحافظتي حوزستان وإيلام". (العربية)

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