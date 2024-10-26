مع بدء العد العكسي بالانتخابات الرئاسية الاميركية.. كم رئيس فاز بولايتين رئاسيتين في تاريخ أميركا؟

كتب موقع "العربية": خلال السباق الرئاسي الأميركي وموعده الحاسم في الخامس من تشرين الثاني المقبل، يسعى المرشح الجمهوري دونالد ترامب للفوز بولاية ثانية لينضم بذلك إلى قائمة الرؤساء الأميركيين الذين فازوا بولايتين رئاسيتين سواء كانت متتالية أو غير متتالية.

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فما بين القرنين العشرين والواحد والعشرين، حقق ستة رؤساء أميركيين، وهم وودرو ولسن ودوايت أيزنهاور ورونالد ريغن وبيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما، هذا الإنجاز.



يضاف لهذه القائمة رئيس آخر حقق إنجازا غير مسبوق وهو فرانكلن روزفلت الذي فاز بأربعة ولايات رئاسية متتالية خلال سنوات 1932 و1936 و1940 و1944 والرئيس الجمهوري وليام ماكينلي الذي اغتيل سنة 1901 بعد مضي أشهر فقط عن بداية فترته الرئاسية الثانية.

جورج واشنطن

بينما يعد بطل حرب الاستقلال الأميركية جورج واشنطن أول من فاز بولايتين رئاسيتين. فخلال الانتخابات الأولى بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية التي أجريت ما بين منتصف كانون الأول 1788 و7 كانون الثاني 1789، فاز جورج واشنطن بالانتخابات الرئاسية بنسبة مئة بالمئة حيث كان الأخير المترشح الوحيد حينها. وبالتزامن مع ذلك، حصل جون أدامز (John Adams) على منصب نائب الرئيس.



ثم فاز في الانتخابات التالية التي أجريت عام 1792، بولاية ثانية بنسبة مئة بالمئة تزامنا مع تواجده بشكل منفرد مرة أخرى على قائمة المرشحين.

توماس جيفرسون

أما توماس جيفرسون فيعد ثاني من فاز بولايتين رئاسيتين. إذ في انتخابات العام 1800، تفوق هذا المرشح المنتمي للديمقراطيين الجمهوريين على نظيره الفيدرالي، والرئيس السابق، جون أدامز. وبانتخابات العام 1804، فاز جيفرسون بولاية ثانية عقب تغلبه بشكل سهل على منافسه الفيدرالي تشارلز كوتسورث بينكلي (Charles Cotesworth Pinckney).

جيمس ماديسون

كذلك تمكن مرشح الحزب الديمقراطي الجمهوري جيمس ماديسون (James Madison) خلال انتخابات العام 1808، من حسم السباق الرئاسي لصالحه عقب تفوقه على المرشح الفيدرالي تشارلز كوتسورث بينكلي الذي خسر للمرة الثانية على التوالي. وبانتخابات العام 1812، ترشح لولاية ثانية، حيث مرشحا آخر انتمى للديمقراطيين الجمهوريين وحظي بدعم من الفيدراليين.



وفي الأثناء، تمثل هذا المرشح في حاكم نيويورك ديويت كلينتون (DeWitt Clinton). وخلال رئاسيات 1812، حقق ماديسون نصرا صعبا على منافسه ليحصل بذلك على ولاية ثانية أخرى لمدة 4 سنوات.

جيمس مونرو

إلأى ذلك، قدّم الحزب الديمقراطي الجمهوري السياسي جيمس مونرو (James Monroe) كمرشح لسباق الرئاسة لمواجهة مرشح الفيدراليين روفوس كينغ (Rufus King) خلال العام 1816.



وبسبب الانهيار والتراجع الكبير الذي حظي به الحزب الفيدرالي، الذي كان يحتضر، حقق مونرو فوزا سهلا. وبالانتخابات التالية، كان جيمس مونرو المرشح الوحيد للرئاسة حيث لم يواجه الأخير أية منافسة تذكر من بقية المترشحين. وبفضل ذلك، حصل مونرو على 231 صوتاً بالمجمع الانتخابي وفاز بولاية ثانية.

أندرو جاكسون

بعدها وعقب تأسيسه للحزب الديمقراطي، ترشح أندرو جاكسون لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية خلال انتخابات العام 1828. وبهذه الانتخابات، واجه جاكسون الرئيس المنتهية ولايته جون كوينسي أدامز (John Quincy Adams). وخلافا لما حصل بالانتخابات السابقة عام 1824 والتي انتهت بهزيمته عقب قرار من الكونجرس، نجح جاكسون هذه المرة في حسم السباق لصالحه بشكل سهل. وبالانتخابات التالية عام 1832، فاز جاكسون بولاية ثانية عقب تفوقه على مرشح الجمهوريين الوطنيين هنري كلاي (Henry Clay).

يوليسيس غرانت

بدوره مثل يوليسيس غرانت (Ulysses S. Grant) أول من يفوز بولايتين بعد الحرب الأهلية الأميركية. فخلال فترة الحرب ما بين عامي 1861 و1865، كان أبراهام لينكولن قد فاز بولاية ثانية إلا أنه لم يكملها عقب اغتياله بمسرح فورد.



فخلال العام 1868، تفوق المرشح الجمهوري يوليسيس غرانت على نظيره الديمقراطي هوراشيو سيمور (Horatio Seymour) بشكل سهل عقب حصوله على 214 صوتا بالمجمع الانتخابي. وبانتخابات العام 1872، تفوق غرانت بالتصويت الشعبي.



ومع قرب انعقاد المجمع الانتخابي، توفي منافسه الديمقراطي هوراس غريلي (Horace Greeley) بشكل مفاجئ. إلى ذلك، صدرت نتائج المجمع الانتخابي فيما بعد لتؤكد فوز غرانت بولاية ثانية.

هذا وتفوق المرشح الديمقراطي غروفر كليفلاند (Grover Cleveland) خلال انتخابات 1884، على منافسه الجمهوري جيمس بلين (James G. Blaine) ليصبح بذلك الرئيس الثاني والعشرين بتاريخ الأميركيين. وبالانتخابات التالية، حاول كليفلاند الفوز بولاية ثانية عقب حصوله على ترشيح الديمقراطيين.إلا أنه تعرض لهزيمة على يد منافسه الجمهوري بنجامين هاريسون (Benjamin Harrison).ثم في انتخابات العام 1892، تواجه هذان المرشحان مرة أخرى. لكن هذه المرة، نجح كليفلاند في الفوز بولاية ثانية ليصبح بذلك أول رئيس أميركي يفوز بولايتين غير متتاليتين.