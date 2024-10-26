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مقتل جنديين جراء الهجمات الإسرائيلية على ايران

Lebanon 24
26-10-2024 | 04:35
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أكد الجيش الإيراني، اليوم السبت، أن اثنين من جنوده قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على إيران فجر اليوم.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء خبرا مفاده أن الجيش الإيراني أعلن مقتل 2 من جنوده في هجمات الليلة الماضية.
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ووفقا للخبر، فقد قتل الجنديان الليلة الماضية أثناء التصدي "لمقذوفات النظام الصهيوني المجرم، وذلك دفاعاً عن أمن إيران ومنع المساس بالشعب ومصالح إيران".

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم الكشف عن معلومات إضافية قريبا.

وبحسب "تسنيم"، فقد أصدر مقر الدفاع الجوي الإيراني بيانا سابقا، قال فيه: "على الرغم من التحذيرات السابقة من مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي مغامرة، هاجم هذا الكيان المزيف فجر اليوم أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، حيث اعترضت منظومة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد هذا العمل العدواني وتصدت له بنجاح، بينما لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد هذه الحادثة".

وأشارت الوكالة إلى أن البيان "دعا المواطنين إلى متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأحداث عبر وسائل الإعلام الوطنية وعدم الالتفات إلى إشاعات وسائل الإعلام المعادية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم السبت أن نحو 100 طائرة مقاتلة إسرائيلية شنت 3 موجات من الهجمات على إيران، مشيرا إلى أنه استهدف 20 موقعا في إيران. (سكاي نيوز)


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