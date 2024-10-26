مقتل 50 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في السودان

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قتل ما لا يقل عن خمسين شخصا أمس في وسط السودان جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع التي حاصرت عددا من القرى في ولاية الجزيرة، على ما أفادت لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديموقراطية.وأكدت تنسيقية لجان المقاومة في هساهيسا لوكالة "فرانس برس "،"تتعرض قريتا السريحة وأزرق للهجوم من قبل ميليشيا الدعم السريع منذ الصباح" مشيرة إلى سقوط خمسين قتيلا وأكثر من 200 جريح في السريحة، مع "عدم إمكانية إخراج الاصابات من القرية" بسبب القصف والقنص.ولم تورد التنسيقية أي حصيلة للضحايا في قرية أزرق المجاورة، لكنها قالت إنها "تتعرض للحصار الكامل من قبل المليشيا ونفس الانتهاكات التي حدثت في قرية السريحة".