منذ بداية الحرب.. 42924 شهيدًا في غزة

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ووفقا للتقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة في غزة، فقد "ارتكبت القوات الإسرائيلية 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 77 شهيدًا و289 إصابة، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 100833 شخصا بجروح في قطاع غزة منذ اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول 2023.من ناحية ثانية، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس إن "الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 820 فلسطينيا خلال 22 يوما من التطهير العرقي"، في شمال غزة.وأضاف أن "عشرات الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال شمال القطاع ملقون بالشوارع وداخل المنازل المدمرة".وأشار إلى أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة منهار بسبب حصار الجيش الإسرائيلي للمستشفيات واقتحامه مستشفى كمال عدوان. (سكاي نيوز)