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عربي-دولي
كان يقود "توك توك".. انتحاري يخلف 8 قتلى في باكستان
Lebanon 24
26-10-2024
|
10:33
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تسبب هجوم انتحاري في باكستان، في 8 قتلى اليوم السبت في باكستان، بينهم 6 من قوات الأمن، بعد أن فجّر انتحاري نفسه قرب حاجز للشرطة والجيش، حسب مسؤولين.
وقال المصدر الأول وهو مسؤول كبير في الشرطة اشترط حجب هويته، إن بين القتلى 4 عناصر شرطة وعضوين في قوات مسلّحة تعمل مع الدولة ومسؤولة عن الحدود، وأضاف أن مدنيين اثنين قتلا.
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وأشار إلى إصابة 5 آخرين بجروح، "بينهم ثلاثة في حالة حرجة".
من جهته، أوضح المصدر الثاني وهو مسؤول محلي، أن المهاجم كان يقود "توك توك" عندما اقترب من الحاجز، قرب بلدة مير علي في منطقة خيبر بختونخوا المحاذية لأفغانستان.
وأعلنت مجموعة صغيرة مسؤوليتها عن الهجوم.
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