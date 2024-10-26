الرد الإسرائيلي على إيران.. شاهدوا اللقطات الأولى للعملية (فيديو)

هكذا أقلعت طائرات سلاح الجو لتنفيذ الضربات المحددة والموجهة بدقة ضد الأهداف العسكرية في إيران pic.twitter.com/B07Xgdwy4H — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 26, 2024 Advertisement

ونشرت اللقطات بعد ساعات من الضربات فجر السبت، على الحساب الرسمي لسلاح الجو الإسرائيلي على موقع "إكس" بعنوان: " ثوثيق لانطلاق مقاتلات سلاح الجو لتنفيذ ضربات موجهة في عملية (أيام الحساب)."ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لقطات مشابهة على "إكس" بعنوان : "هكذا أقلعت طائرات سلاح الجو لتنفيذ الضربات المحددة والموجهة بدقة ضد الأهداف العسكرية في إيرانوقصفت إسرائيل مواقع عسكرية في إيران فجر السبت، وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات انتهت قبل فجر اليوم السبت من شن ثلاث موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى في إيران، محذرا طهران من الرد.وقالت إيران إن الدفاعات الجوية تصدت بنجاح للهجوم لكن جنديين قتلا وتعرضت بعض المواقع "لأضرار محدودة". ونقلت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية عن مصادر تعهدها "برد متناسب" على الضربات الإسرائيلية.وبثت مواقع إخبارية إيرانية لقطات لمسافرين في مطار مهرآباد بطهران، فيما يهدف على ما يبدو إلى إظهار أن الضربات لم تؤد إلى أضرار تذكر.وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أفادت بوقوع انفجارات على مدى عدة ساعات في العاصمة وفي قواعد عسكرية قريبة.وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يطرأ أي تغيير على القيود المفروضة لضمان السلامة العامة في أنحاء إسرائيل، في إشارة إلى أنه لا يتوقع ردا إيرانيا فوريا.وقال الجيش الإسرائيلي إنه استكمل هجماته "الموجهة" في إيران وقصف منشآت لتصنيع الصواريخ وصواريخ سطح-جو، وأضاف أن طائراته عادت بأمان.وتابع "إذا اقترف النظام الإيراني خطأ بدء جولة جديدة من التصعيد، فسوف نكون ملزمين بالرد".وذكر مسؤول أميركي أن الأهداف لم تشمل بنية تحتية للطاقة أو منشآت نووية إيرانية.وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية نقلا عن مصادر اليوم السبت "تحتفظ إيران بحق الرد على أي اعتداء، ومما لا شك فيه أن إسرائيل ستواجه ردا متناسبا على أي فعل تقترفه".وذكر مسؤول كبير في إدارة بايدن أن الضربات الإسرائيلية "المستهدفة والمتناسبة" ينبغي أن تكون نهاية التبادل المباشر لإطلاق النار بين الجانبين، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة مستعدة تماما للدفاع مجددا عن إسرائيل إذا اختارت طهران الرد. (الحرة)