غانتس: الهجوم على إيران يضع الأساس لمزيد من العمليات

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وذكر غانتس أن هذا الهجوم "يشكل مرحلة جديدة في حرب إسرائيل ضد إيران، كما أنه يضع الأساس لمزيد من العمليات"، وأضاف: "لقد دفعت إيران ثمناً باهظاً لمحاولاتها الفاشلة للإضرار بإسرائيل".وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال غانتس: "أود أن أعبر عن تقديري للمستوى السياسي الذي اتخذ هذا القرار، وتقديري الكبير للجيش الإسرائيلي بجميع فروعه في أدائه المهني الرائع".وتابع: "على مر السنين، قامت إسرائيل ببناء تفوق أمني في المنطقة، بالتعاون مع شركائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، كشخص على دراية جيدة بمجموعة القدرات، أستطيع أن أقول إن الهجوم الليلة ليس سوى جزء من القدرات والضرر الذي سيلحق بالنظام الإيراني إذا اختار مواصلة أفعاله".وأكمل غانتس: "بالإضافة إلى ذلك، من المهم التأكيد على أننا في الحرب منذ أكثر من عام، والحملة لم تنته بعد. ومن الضروري مواصلة الجهود من أجل عودة المختطفين واستبدال نظام حماس وإلحاق الضرر المستمر بحزب الله وإيجاد واقع أمني جديد في الساحة الشمالية يسمح لسكاننا بالعودة والعيش في أمان".وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه وجه ضربات "دقيقة وموجهة" على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران ردا على الهجوم الذي شنته طهران مطلع الشهر الحالي، مهددا الجمهورية الإسلامية بجعلها تدفع "ثمنا باهظا" في حال قررت الرد.واستيقظ سكان طهران، السبت، بعد ليلة سادها القلق إثر ضربات إسرائيلية تسببت في انفجارات تردد صداها في جميع أنحاء المدينة، وأدت إلى مقتل جنديين وتسببت "بأضرار محدودة" بحسب السلطات.وكانت طهران أطلقت في الأول من تشرين الأول حوالى 200 صاروخ باتجاه إسرائيل اعترضت غالبيتها.