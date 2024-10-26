تفاصيل مهمة عن "ضربة إيران" يجب معرفتها.. إكتشفوها

Advertisement

تبعد إسرائيل عن إيران عند أقرب مسافة ممكنة حوالى 970 كيلومترا، عبر الأجواء السورية والعراقية، لكن المسافة الفعلية المعروفة عبر الخرائط العالمية بين القدس المحتلة وطهران تتجاوز الـ1700 كيلومتر جوي، بينما تبلغ المسافة برا ما يزيد عن 2000 كيلو متر.قال اللواء الركن المتقاعد في الجيش العراقي ماجد القيسي في حديث لـ "عربي21"؛ إن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى أصول عسكرية قادرة على الوصول إلى أهدافها، مثل "طائرات مقاتلة متطورة" وأضاف: "إسرائيل تمتلك إف 35 بالإضافة لطائرات التزود بالوقود، وهذا يحتاج إلى دعم طرف ثالث مقتدر، مثل الولايات المتحدة وغيرها من الدول الداعمة لإسرائيل".وذكر أنّ "هجوماً من هذا النوع، يمثل إحراجاً لحلفاء إسرائيل، في ظل رفض دول المنطقة استخدام أجوائها وأراضيها من أي الأطراف المشتبكة في هذا الصراع".ولتجاوز رفض الدول عبور الطائرات الإسرائيلية مجالها الجوي، يرى القيسي، أن الجيش الإسرائيلي سوف يستخدم طائرات إف 35 الشبحية لتعبر أجواء بعض الدول التي لا تتمكن من كشفها وهي في أجوائها.أعلنت إسرائيل أنها نفذت ردها على إيران عبر أكثر من 100 طائرة بينها مقاتلات منها طائرات إف-35، فضلاً عن مسيّرات، مشيرة إلى أن جميع الطائرات عادت بسلام.وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم على إيران بدأ بعد تمهيد بغارات على منظومات دفاع جوي بإيران بدأ بقصف بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق.استمر الهجوم الإسرائيلي على إيران نحو 4 ساعات، حيث بدأ في حدود الساعة الثانية قبل فجر السبت، مع دوي أصوات انفجارات في طهران وخوزستان وإيلام، وانتهى وفقا لإعلان الجيش الإسرائيلي في الساعة الخامسة والنصف فجرا انتهاء هجومه على إيران.أكد الجيش الإيراني مقتل جنديين خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي، كما لم يتضح بعد حجم الخسائر المادية بالمواقع العسكرية المستهدفة، لكن إيران قالت إن الهجوم أدى إلى أضرار محدودة.