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عربي-دولي

جريمة مروّعة في مدرسة.. طالب يقتل زميله بمسدس أمام المعلم والطلاب

Lebanon 24
26-10-2024 | 14:46
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هزّت جريمة مروّعة تركيا، إذ أقدم طالب في المرحلة الثانوية في تركيا على قتل زميله في الصف، بمسدس أمام المعلم وباقي الطلاب.

ووقعت الجريمة في ثانوية رياضية في مدينة "كرمان" جنوب وسط البلاد، وبدأت بمشاجرة بين طالبين، قبل أن يسحب أحدهما مسدسًا من حقيبته ويطلق النار صوب زميله.
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وقالت وسائل إعلام محلية، إن القاتل والمقتول في الصف الحادي عشر، ويبلغان من العمر 17 عامًا، ولا يزال سبب مشاجرتهما غير معروفٍ.

وكان الطالبان مع باقي زملائهما في قاعة رياضية في مدرسة "ولي حقي تيكي"، خلال فترة الصباح، يوم أمس الجمعة، عندما تشاجرا أمام المعلم، ليتطور الخلاف إلى جريمة قتل.

وحضرت سيارة إسعاف إلى المدرسة لنقل الطالب المصاب في صدره، "محمد إيرين بارلاك"، إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة هناك متأثرًا بثلاث رصاصات في صدره ويده، فيما قبضت الشرطة على الطالب الآخر القاتل.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطالب القاتل أحضر مسدس عمه معه إلى المدرسة، وهو ضابط في الشرطة بولاية "أنطاليا"، لكنه يقضي إجازة سنوية، حاليًا، في ولاية "كرمان".

وشهد أحد مساجد "كرمان"، بعد صلاة ظهر اليوم السبت، تشييع الطالب الضحية، حيث أُقيمت صلاة الجنازة على جثمانه بحضور عائلته وأقاربه. (إرم نيوز)

عربي-دولي

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