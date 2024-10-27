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عربي-دولي

مسلمو ميشيغان يعلنون تأييدهم ترامب.. والأخير: شرف لي

Lebanon 24
27-10-2024 | 01:06
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إعلان الجالية المسلمة في ميتشغان بأمريكا منح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.
 
مقطع الفيديو المتداول نشره ترامب على صفحته المعرّفة بمنصة إكس قائلا بتعليق: "شرف لي، شكرا لكم".
 
وفي سياق متصل سبق وقال ترامب، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل به مؤخرا، وذلك فيما يواصل ترامب الترويج لعلاقته الوثيقة بنتنياهو في حملته الانتخابية.
وقال ترامب: "سنعتني بإسرائيل، وهم يعرفون ذلك، اتصل بي بيبي بالأمس، واتصل بي في اليوم السابق، لدينا علاقة جيدة جدا، لحسن الحظ، لم يستمعوا إلى بايدن، لأنه إذا استمعوا إليه، فإنهم سينتظرون الآن سقوط قنبلة عليهم، وقد قاموا بعملهم بأنفسهم"، وذلك في إشارة واضحة إلى استهداف رئيس المكتب السياسي في حركة حماس يحيى السنوار. (سي ان ان)
 
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