هجوم أوكراني بالمسّرات على روسيا.. وأنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى

تصدت منظومات الدفاع الجوي الروسية لـ54 مسيرة أوكرانية في 5 مناطق روسية خلال يوم واحد، من بينها 17 مسيرة خلال 80 دقيقة، حسب وزارة الدفاع الروسية.



وجاء في بيان الوزارة أنه يوم 26 تشرين الاول الحالي "من الساعة 22:00 إلى الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت بالأراضي الروسية".

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وأضافت الوزارة في البيان أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك و3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".



وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الحدودية على تلغرام إن امرأة أصيبت بجروح متوسطة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، وأضاف أن عددا قليلا من السيارات تضررت أيضا.



وقال ماكسيم إيغوروف حاكم منطقة تامبوف على بعد نحو 450 كيلومترا جنوب شرقي موسكو إن طائرة مسيرة أوكرانية سقطت على منطقة ميشورينسكي مما أدى إلى اندلاع حريق قصير الأمد لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية. (سكاي نيوز)