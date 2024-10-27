إذا ضربت أوكرانيا أهدافا بعيدة.. بوتين: سنردّ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، إن موسكو ستنفذ "مجموعة من الردود" حال سمحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا بشن ضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى داخل روسيا.وأضاف بوتين لمراسل التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين في تصريحات في مقطع فيديو نشر على حساب زاروبين على تطبيق "تليغرام" أن وزارة الدفاع الروسية "تفكر في طريقة الرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى داخل روسيا، وستقدم مجموعة من الردود". (العربية)