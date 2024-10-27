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عربي-دولي

الخارجية الروسية: واشنطن وراء اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا

Lebanon 24
27-10-2024 | 04:10
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أكد سفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة غينادي أسكالدوفيتش أن واشنطن وحلفاءها وبطريركية القسطنطينية وراء الانقسام الأرثوذكسي واضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا.
 
وأشار أسكالدوفيتش في حديث لوكالة "نوفوستي" إلى أن الدول غير الصديقة تقف متفرجة على اضطهاد نظام كييف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، حيث يسعى أعداء روسيا للقضاء على كل ما هو روسي في أوكرانيا والعالم الروسي.
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وأضاف: "الولايات المتحدة التي تخطط منذ وقت بعيد للقضاء على العقيدة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا، فيما ساهمت بطريركية القسطنطينية بكل الطرق الممكنة في استحداث الكنيسة المنشقة عن بطريركية موسكو في أوكرانيا ومنتحها الاعتراف. واشنطن وكنيسة القسطنطينية مسؤولاتان بشكل مباشر عن الشقاق في الكنسية الأرثوذكسية في أوكرانيا". (روسيا اليوم)
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