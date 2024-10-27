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إقتصاد

كوريا الجنوبية: التأثير الاقتصادي محدود من صراع الشرق الأوسط

Lebanon 24
27-10-2024 | 07:09
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قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول إن كوريا الجنوبية تشهد تأثيرا اقتصاديا محدودا في أعقاب ضربة انتقامية وجهتها إسرائيل لإيران، لكنها قد تفكر في خفض إضافي للضريبة على زيت الوقود إذا زادت التقلبات في السوق العالمية.
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تأتي هذه التعليقات، التي صدرت خلال اجتماع لتقييم الوضع الأمني والاقتصادي، في أعقاب أحدث قرار اتخذته الحكومة بتمديد دعم المنتجات النفطية لمدة شهرين إضافيين حتى نهاية كانون الاول.

وقال مكتب يون في بيان "من المتوقع أن يكون تأثير المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط على اقتصادنا محدودا".

وأضاف البيان "نحن لا نتوقع أي تأثير كبير على إمدادات النفط الخام المحلية وأسعارها، لكن إذا كانت هناك تقلبات كبيرة في السوق العالمية، فسنرد بإجراءات متنوعة لدعم الاستقرار مثل خفض إضافي في الضرائب على الوقود".

كما تعهد مكتب الرئيس بالحفاظ على نظام مراقبة على مدار الساعة استعدادا لأي أزمة محتملة في الشرق الأوسط، ووعد بالتحرك الفوري وفقا للضرورة.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة المالية إن التأثير على إمدادات الخام والتجارة وسلاسل التوريد والشحن البحري كان ضئيلا. وذكرت أنها ستواصل مراقبة الوضع. (سكاي نيوز)

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