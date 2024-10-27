استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدفهم في غزة

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، ما يرفع "عدد الشهداء من الصحفيين لـ180".وأفاد المكتب، في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 180 صحفيا وصحفية منذ بدء الإبادة الجماعية على غزة، بعد اغتيال الصحفيين: سائد رضوان يعمل بقناة الأقصى، وحمزة أبو سلمية يعمل بوكالة سند للأنباء، وحنين محمود بارود تعمل في مؤسسة القدس".وأدان الإعلامي الحكومي، في بيانه، استهداف الجيش الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين، وحمّله المسؤولية عن جرائم قتل الصحفيين.وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".(روسيا اليوم)