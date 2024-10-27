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عربي-دولي
رئيس وزراء يفتح حساباً على "تيك توك"
Lebanon 24
27-10-2024
|
11:13
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أبلغ المتحدث باسم حكومة جمهورية التشيك فاتسلاف سمولكا، الصحافيين بأن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا يمتلك حالياً حساباً على تطبيق "تيك توك" الصيني الشهير.
ونقل "راديو براغ" التشيكي عن سمولكا قوله، إن المخاوف الأمنية المتصلة بالتطبيق تمت معالجتها بشكل مناسب.
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وأوضح المتحدث الصحافي باسم الحكومة أن هناك اليوم ما لا يقل عن مليوني شاب تشيكي على منصة "تيك توك"، وأن رئيس الوزراء يشعر بأنه من المهم استخدام كافة قنوات الاتصال المتاحة لعرض سياسة الحكومة وأولوياتها لهم.
وقد نشر فيالا حتى الآن فيديوهين فقط على حسابه، وكان أولهما فيديو يظهره وهو يستعد للعمل حيث وضع ساعته ونظارته ولبس ستره ووضّب شنطة الوثائق، كل ذلك على وقع موسيقى تشويقية من دون أي كلام.
أما الفيديو الثاني فتحدث فيه عن هدفه من هذا الحساب. (العربية)
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