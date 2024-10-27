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عربي-دولي
جنوب إفريقيا تقدم ملفا للعدل الدولية لإثبات إبادة إسرائيل بغزة
Lebanon 24
27-10-2024
|
14:20
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كشفت مصدر دبلوماسي جنوب إفريقي للأناضول أن بلاده "ستقدم، غدا الاثنين، مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وأدلة وحججا إضافية لإثبات قضيتها بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين".
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، للأناضول، إن "المذكرة المفصلة سيتم تقديمها الاثنين".
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بدوره، أفاد وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، في مقابلة أجرها مؤخراً مع موقع "ديلي مافريك" المحلي الإخباري، بأن المذكرة، التي تستعد بلاده لتقديمها إلى العدل الدولية، "تحتوي على المزيد من الأدلة، التي يتخللها تفاصيل جنائية، لإثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بقطاع غزة بالفعل".
وبمجرد تقديم المذكرة، يجب على المدعى عليه (في هذه الحالة إسرائيل) تقديم مذكرة مضادة بحلول 28 تموز من العام المقبل، حسب المصدر نفسه.
المصدر: الأناضول
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