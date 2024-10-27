الرئيس البوليفي الأسبق يتهم الحكومة الحالية بمحاولة اغتياله

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صرح الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، أنه تعرض لمحاولة اغتيال، عبر هجوم مسلح على سيارته.وأوضح موراليس في تصريح إذاعي، الأحد، أنه تعرض للهجوم أثناء قيادته للسيارة في منطقة شاباري.وأضاف أن سيارته تعرضت لإطلاق النار 14 مرة على الأقل، وأن سائقه أصيب في الهجوم.واتهم الرئيس البوليفي لويس آرسي بالتورط في الهجوم، قائلا: "سيُعرف آرسي بأنه أسوأ رئيس في التاريخ. إطلاق النار على رئيس سابق هو الخط الأخير".وقال موراليس إن حكومة آرسي "لجأت إلى استخدام القوة لأنها لم تتمكن من هزيمته سياسيا".(الأناضول)