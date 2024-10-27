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عربي-دولي

روسيا تُحبط محاولة توغّل عبر الحدود من أوكرانيا

Lebanon 24
27-10-2024 | 19:36
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قال مسؤول روسي أن "القوات الروسية أحبطت محاولة أخرى عبر الحدود من جانب أوكرانيا للتوغّل داخل جنوب غربي روسيا".

وأفاد حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز بأن مجموعة مسلحة حاولت، يوم الأحد، اختراق الحدود بين أوكرانيا ومنطقة بريانسك الروسية، لكن تمّ دحرها".
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ولم يوضح بوغوماز ما إذا كان جنود أوكرانيون هم من نفذوا الهجوم المزعوم، لكنه قال مساء الأحد إن الوضع "مستقر وتحت السيطرة" من جانب الجيش الروسي.
ولم يصدر أي إقرار بوقوع هذا الهجوم أو رد فعل فوري من جانب المسؤولين الأوكرانيين.
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