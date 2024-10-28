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أفاد مصدر في محافظة حضرموت شرقي اليمن بأن طائرة مسيرة أميركية استهدفت عنصرا في تنظيم "القاعدة".وأفاد المصدر في السلطة المحلية بحضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن "طائرة أميركية بدون طيار شنت غارة على سيارة تقل عنصرا من القاعدة في منطقة جول القراشم قرب مفرق غيل بن يمين شمال شرقي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت".وأشار إلى أن الغارة أسفرت عن احتراق السيارة بمن عليها دون كشف هويته، مضيفا أن "الطائرة ظلت محلقة بكثافة في سماء مناطق مديريات وادي حضرموت، فيما يبدو أنها كانت تتعقب السيارة قبل أن تقصفها بصورة مباشرة".