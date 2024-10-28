بين ترامب وهاريس.. من يستطيع ايقاف الحرب؟

سعى كل من المرشحين في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، الجمهوري، دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، إلى استمالة الناخبين العرب والمسلمين في ولاية ميشيغان الحاسمة.



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وقال ترامب في تجمع جماهيري خارج ديترويت إنه التقى بمجموعة من الأئمة المحليين، وأضاف أنه يستحق دعم الناخبين المسلمين لأنه سينهي الصراعات ويحقق السلام في الشرق الأوسط.



ويرى النائب الجمهوري السابق عن ولاية ميشيغان، كلينت كيستو، في مقابلة مع "الحرة" أن أداء إدارة بايدن-هاريس أثار استياء الناخبين في الولاية، وخاصة العرب الأميركيين من أصول فلسطينية ولبنانية، نظرا لتصاعد النزاعات خلال حكمهما.



وأكد كيستو أن الناخبين يرون في ترامب خيارا أفضل لمنع اندلاع الحروب في المستقبل، وأشار إلى أنه في عهد ترامب، لم تشهد المنطقة نزاعات على هذا المستوى، ولم يكن هناك توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران، أو بين الصين وتايوان. وتسود في أوساط المجتمعات الأميركية من أصول عربية ومسلمة حالة من الغضب بسبب استمرار الحرب في غزة ولبنان.وقال ترامب في تجمع جماهيري خارج ديترويت إنه التقى بمجموعة من الأئمة المحليين، وأضاف أنه يستحق دعم الناخبين المسلمين لأنه سينهي الصراعات ويحقق السلام في الشرق الأوسط.ويرى النائب الجمهوري السابق عن ولاية ميشيغان، كلينت كيستو، في مقابلة مع "الحرة" أن أداء إدارة بايدن-هاريس أثار استياء الناخبين في الولاية، وخاصة العرب الأميركيين من أصول فلسطينية ولبنانية، نظرا لتصاعد النزاعات خلال حكمهما.وأكد كيستو أن الناخبين يرون في ترامب خيارا أفضل لمنع اندلاع الحروب في المستقبل، وأشار إلى أنه في عهد ترامب، لم تشهد المنطقة نزاعات على هذا المستوى، ولم يكن هناك توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران، أو بين الصين وتايوان.

ويعتقد كيستو أن المسلمين والعرب يعقدون الآمال على ترامب لكي يمنع النزاعات المسلحة التي نراها، وينظرون إلى استراتيجية مستقبلية يمكن أن يستخدمها ترامب، كما يعتقدون أن هاريس وبايدن ليس لديهما أي استراتيجية لوقف الحرب.



وأضاف: "في نهاية المطاف، يجب أن ننظر إلى إرث ترامب، لا سيما في هذه المنطقة من العالم".

وفي رده على ذلك، قال سيناتور ظل عن العاصمة الأميركية واشنطن، وهو خبير قانوني في الحزب الديمقراطي بول ستراوس في مقابلة مع "الحرة" إنه "لا يمكن الاستماع إلى ما يقوله ترامب، لأن معظم ما يقوله غير صحيح بشكل عام. فهو يتهم المهاجرين بشكل خاطئ بأكل الحيوانات الأليفة".



ويرى أن ترامب يبني وعوده على نهج القوة وليس الدبلوماسية، ما قد يزيد من تعقيد الصراعات العالمية. وأشار إلى "تقاربه" مع قادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كدليل على استعداده لتقديم تنازلات قد تكون على حساب حريات الدول الأخرى.



وقال ستراوس إنه بالنسبة لاستراتيجيته لإنهاء الحرب في أوكرانيا مثلا "سوف تمر من خلال التودد إلى بوتين وإعطائه ما يريد".



وأضاف بأن ترامب سوف ينهي الحرب "ولكن النتيجة ستكون مدمرة لأوكرانيا، وهي دولة حرة وتقاتل من أجل حريتها".



ويؤكد ستراوس أن هاريس تركز على حل الصراعات باستخدام الدبلوماسية والعمل مع التحالفات الدولية، خاصة في الشرق الأوسط حيث يدعم الديمقراطيون حل الدولتين كمسار ضروري للتخفيف من التوترات بين الإسرائيليين والفلسطنيين.



في ما يتعلق بالمناطق التي ستحظى بالأولوية، يرى كيستو أن ترامب سيصب جهوده على الشرق الأوسط وأوكرانيا، في محاولة لإرساء السلام من خلال مبدأ القوة والتفاوض الصارم. أما ستراوس، فيعتقد أن هاريس ستعطي أولوية أكبر لحل النزاعات في الشرق الأوسط من خلال حلول طويلة الأمد تتضمن دعم حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين، إضافة إلى تعزيز التحالفات الأوروبية لمواجهة الأزمة الأوكرانية.