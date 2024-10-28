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عربي-دولي

الدفاعات الجوية الإيرانية أصبحت "خارج الخدمة".. هذا ما كشفه مسؤول اسرائيلي

Lebanon 24
28-10-2024 | 00:46
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أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن جميع أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أصبحت خارج الخدمة، وذلك بعد الهجوم الذي شنّته إسرائيل على مواقع عسكرية في إيران يوم السبت الماضي.
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وشنّت إسرائيل السبت غارات جوية على مواقع عسكرية في إيران ردا على هجوم طهران الصاروخي على أراضيها في الأول من تشرين الأول والذي جاء انتقاما لاغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واللواء في الحرس الثوري عباس نلفروشان ورئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية.

وحسبما نقلت "وول ستريت جورنال" عن المسؤول الإسرائيلي فإن إسرائيل هاجمت إيران بمقاتلات إف 35 التي تتمتع بمهارة في الإفلات من الرادار.

وتعليقا على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن الغارات الجوية "ضربت بقوة" قدرات إيران الدفاعية وقدرتها على إنتاج الصواريخ، بينما قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن طهران تدرس الرد على هجوم السبت.

وقال نتنياهو "شنت القوات الجوية هجوما في أنحاء إيران. ضربنا بقوة قدرات إيران الدفاعية وقدرتها على إنتاج صواريخ توجه إلينا".

وأضاف أن الهجوم على إيران "كان دقيقا وقويا وحقق جميع أهدافه".

من جانبه، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الهجوم على إيران أظهر كيف يكون الرد الإسرائيلي على أعدائها، مضيفا: "لقد ضربنا المنظومات الاستراتيجية في إيران، الأمر الذي يحمل أهمية كبيرة، وسنرى الآن كيف ستتطور الأمور. نحن مستعدون لجميع الاحتمالات في كل جبهة".

وشدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن طهران لا تسعى للحرب لكنها سترد "على نحو متناسب" على هجوم السبت. (سكاي نيوز)



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