بالفيديو: ظهور لافت لميلانيا ترامب في تجمع انتخابي لزوجها

ظهرت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، أمس الأحد، في تجمع انتخابي لزوجها المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، في مدينة نيويورك.





ولم تكن ميلانيا من ضمن المتحدثين المتوقعين في الفعالية، كما أعلنت حملة ترامب، لكنها قدمت زوجها في الحدث الذي أقيم في قاعة ماديسون سكوير غاردن. وتحدثت لأقل من 5 دقائق، مشيرة إلى أن البلاد تواجه تراجعا في جودة الحياة.





🇺🇸 Melania Trump is what a REAL First Lady looks like!



Not a power hungry witch like Jill Biden



Make Melania First Lady Again! pic.twitter.com/Bsh8gcVU4b — Nick Sortor (@nicksortor) October 27, 2024 Advertisement

وقالت ميلانيا ترامب: "لنتحد معا برؤية مشتركة لجعل أميركا أفضل. لنغتنم هذه اللحظة ونبني وطنا للغد، إنه المستقبل الذي نستحقه". ووقفت ميلانيا على المنصة وعانقت زوجها عند وصوله لإلقاء كلمته.



ونادرا ما تشارك ميلانيا ترامب في فعاليات الحملة العامة مع زوجها. وكانت فعالية ماديسون سكوير غاردن أول تجمع تحضره في هذه الدورة الانتخابية، كما حضرت المؤتمر الوطني الجمهوري في تموز دون أن تلقي كلمة.





واستضافت السيدة الأولى السابقة هذا العام حملتي تبرع لجمعية "لوغ كابين ريبابليكنز" الداعمة لحقوق مجتمع الميم، إحداهما في منتجع مارالاغو في فلوريدا، والأخرى في مدينة نيويورك.





كما لفتت ميلانيا الانتباه في وقت سابق من هذا الشهر عندما كتبت في مذكراتها عن دعمها لحق الإجهاض، وحق المرأة في اتخاذ قرارات بشأن جسدها بناء على قناعاتها الشخصية.



وشن الديمقراطيون هجوما على الرئيس الخامس والأربعين بشأن قضية الإجهاض، لكن ترامب قال إنه طلب من زوجته أن تتبع ما يقوله لها قلبها عند الكتابة عن هذا الموضوع في مذكراتها. (روسيا اليوم)