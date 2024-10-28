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عربي-دولي

مسؤول في حماس: يمكن التوصل لاتفاق مع إسرائيل بهذا الشرط

Lebanon 24
28-10-2024 | 01:54
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قال حسام بدران، العضو البارز في المكتب السياسي لحركة حماس في قطر، في بيان نقلته وكالة شهاب للأنباء الموالية لحماس، إن "التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل أمر ممكن".

وأضاف بدران: "مطالبنا واضحة ومعروفة، ويمكن التوصل إلى اتفاق، بشرط أن يظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملتزما بما تم الاتفاق عليه بالفعل".
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ومن غير الواضح ما إذا كانت تصريحات بدران تأتي ردا على اقتراح مصري بوقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة لمبادلة 4 رهائن إسرائيليين ببعض السجناء الفلسطينيين، تليها 10 أيام من المحادثات.


وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، بأن نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يرفضون الاقتراح المصري الجديد لوقف إطلاق النار في غزة.


وقالت القناة 12، إنه جرى طرح الاقتراح المصري للمناقشة في المجلس الوزاري المصغّر "الكابينيت"، وقد حظي بتأييد غالبية الوزراء باستثناء نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.

واقترحت القاهرة وقفا لإطلاق النار لمدة يومين في غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين، حسبما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد.

وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته لمصر، أن "مصر في خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين يتم خلالهما تبادل 4 رهائن مع أسرى".

وتابع السيسي: "ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار".

ووفق القناة 12، فإن معارضة نتنياهو جاءت من أن وقف إطلاق النار ليومين سيكون قبل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وبأنه شدد على أنه "لا ينبغي إجراء المفاوضات إلا تحت النار". (سكاي نيوز)
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