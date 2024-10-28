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حريق في ريف حمص ومروحيات تتدخل لإخماده

Lebanon 24
28-10-2024 | 02:32
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وصلت طائرات مروحية للمشاركة في إطفاء حريق واسع اندلع الليلة الماضية في منطقة وادي النضارة في ريف حمص الغربي وسط سوريا، وأتى على مساحات واسعة من الأشجار.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن ‏كوادر إطفاء حمص تواصل بالتعاون مع الأهالي جهودها للسيطرة على الحريق ‏الواسع الذي اندلع مساء أمس في الأراضي الزراعية لقرية بحور والذي توسع ‏باتجاه أراضي قرى المزينة وعين الغارة وبلاط.
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‏وأوضح مدير الدفاع المدني في حمص أن "الكوادر تمكنت بالتعاون مع الأهالي من منع تمدّد ‏النيران إلى داخل المنازل"، لافتا إلى "إصابة أحد كوادر الدفاع المدني ‏خلال عمليات الإخماد، حيث تم نقله الى المستشفى".

‏وقال : "إن سبب توسع الحريق هو اشتداد الرياح إضافة لكثرة ‏الأعشاب وجفافها ووعورة التضاريس التي تعوق عمليات الإخماد".
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