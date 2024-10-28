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بعد فوز الحزب الحاكم في جورجيا... بلينكن يدعو إلى التحقيق بـ"المخالفات الانتخابية"

Lebanon 24
28-10-2024 | 02:55
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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى التحقيق في ما زعم أنها "انتهاكات في الانتخابات البرلمانية في جورجيا" بعد فوز الحزب الحاكم المؤيد لروسيا وخسارة المعارضة المدعومة غربيا.

وقال بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية: "ننضم إلى الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق كامل في جميع التقارير المتعلقة بمخالفات الانتخابات في جورجيا".
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وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات في جورجيا بعد فرز الأصوات في أكثر من 99% من الدوائر فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم المؤيد لروسيا بحصوله على 54.08 %من الأصوات، مقابل 37.58 % للائتلاف المعارض المدعوم والممول من الغرب الذي رفض الإقرار بهزيمته منددا بـ"تزوير النتائج" حسب زعمه.

وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باسكال أليزار إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا "رغم وجود بعض الانتهاكات سجلها المراقبون".

من جهتها وصفت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي المدعومة من واشنطن والمعرّضة لعزلها بعد فوز "الحلم الجورجي" الانتخابات بأنها "مزورة بالكامل"، ورفضت الاعتراف بها. (روسيا اليوم)
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