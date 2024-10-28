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عربي-دولي

قرار مفاجئ.. ضوابط جديدة لسفر المصريات إلى السعودية

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:45
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قال عضو غرفة شركات السياحة في مصر أحمد وحيد، إن المطارات المصرية بدأت في تنفيذ قرار جديد يلزم بعض السيدات بالحصول على تصريح مسبق قبل السفر.
وأضاف وحيد لموقع "مصراوي" أن القرار الجديد يلزم السيدات من الفئات المهنية المحددة في جواز السفر مثل "ربة منزل، دبلوم، بدون عمل" بالحصول على تصريح مسبق من إدارة الجوازات عند رغبتهم في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، مع ضرورة التأكد من جدية مبررات السفر.
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وجاء في نص الخطاب المرسل إلى الشركات والوكلاء: "اعتبارا من 26 تشرين الأول 2024، ووفقًا لتعليمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بجمهورية مصر العربية، يجب على السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر إلى السعودية سواءً للزيارة أو العمل، تقديم طلب الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات، مع التأكيد على ضرورة توافر مبررات واضحة للسفر، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بالسفر من دون هذا التصريح". (روسيا اليوم)
 
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