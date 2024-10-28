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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يحول منازل فلسطينيي الضفة لثكنات عسكرية

Lebanon 24
28-10-2024 | 05:16
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أكد فلسطينيون في الضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي يحوّل منازلهم إلى ثكنات عسكرية بحجة تنفيذ عمليات أمنية. وتشير التقارير إلى أن سيطرة إسرائيل على المنازل قد زادت بشكل ملحوظ الأشهر الأخيرة، إذ يقوم الجيش الإسرائيلي بإخلائها من السكان وتحويلها إلى مقرات لقواته.
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وروى الفلسطيني أحمد طوافشة (62 عاما) من بلدة سنجل في شمال رام الله، تفاصيل عملية اقتحام منزله قبل عدة أسابيع وتحويله إلى ثكنة عسكرية، حيث اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي منزله المكون من عدة شقق، وأجبرت عائلته على إخلائه، وجعلت من إحدى الشقق نقطة مراقبة.
وذكر طوافشة أن قناصة إسرائيليين تمركزوا في الشقة، حيث غيروا الستائر لتتماشى مع ألوان زي القوات الإسرائيلية وأطفؤوا الأضواء داخل المنزل. وأشار إلى أن عائلة ابنه أُجبرت على ترك المنزل. وقال إن الجيش سيطر على المنزل بالقوة وأبلغهم بنيته البقاء فيه ليوم كامل.
وأضاف "مُنع سكان الشقق المجاورة من الدخول أو الخروج، وبقينا يوما في مصير مجهول". واستطرد قائلا: "تخيل، يأتي عدوك ويأخذ بيتك ويحوله إلى نقطة عسكرية، ويمنعك من التجول والحركة، ويراقب أبناء بلدتك من نافذتك من دون وجه حق".
وأظهرت التقارير أن عمليات الاقتحام ليست مجرد حالات فردية، بل هي نهج متكرر لجيش الاحتلال، حيث رصدت عمليات مشابهة في عدة بلدات، مثل جلبون وعانين. وقال ياسر ياسين، أحد سكان بلدة عانين، إنه اضطر لإخلاء منزله دون أخذ أي من ممتلكاته الشخصية.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الاثنين، مدينة جنين الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، حيث دهمت المدينة بجرافة عسكرية، وتمركزت في شارع الناصرة. وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن الاحتلال احتجز عددا من الشبان عند دوار جميل، كما دهم عددا من المحال التجارية في المنطقة.
كما اندلعت مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل المخيم وأطلقت الغاز السام تجاه المواطنين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم، وتم علاجهم ميدانيا. 
(الجزيرة)

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