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عربي-دولي

بعد إدانته بـ"جرائم إرهابية".. الحكم بالإعدام مرتين والمؤبد على إرهابي في العراق

Lebanon 24
28-10-2024 | 05:45
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حكم في العراق بالإعدام مرتين والمؤبد على إرهابي أدين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" والضلوع في جرائمه، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت ثلاثة أحكام بحق مجرم إرهابي ينتمي الى عصابات داعش الإرهابية اثنان منها بالإعدام والثالث بالسجن المؤبد".
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وأضاف البيان أن "الإرهابي شارك بعمليات استهدفت القوات الأمنية في مدينة سامراء، إضافة إلى مشاركته بعملية خطف أحد المواطنين في منطقة الحويجة البحرية فضلا عن جريمة إخفائه خطف أحد المواطنين والتستر على هذه العصابات في ناحية الضلوعية بدوافع إرهابية عام 2014".    
وأشار إلى أن "الحكم الأول صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وأن الحكم الثاني صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1 / 3 /8 وبدلالة المادة الرابعة /1، فيما صدر الحكم الثالث وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 2 من القانون نفسه".
(روسيا اليوم)
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