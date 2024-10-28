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مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مدرسة شرق الضفة الغربية

Lebanon 24
28-10-2024 | 06:45
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هاجم مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، مدرسة فلسطينية بمحافظة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، وحطموا نوافذها.
وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، في بيان، إن مجموعة مستوطنين هاجموا مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب أريحا بالضفة الغربية.
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وأشار إلى أن المستوطنين رشقوا المدرسة بالحجارة، ما أدى لتحطيم كاميرات المراقبة ونوافذ المدرسة.
وأوضح البيان أن "إدارة المدرسة أغلقت الغرف الصفية على الطلبة، خشية من اعتداء المستوطنين عليهم".
(الأناضول)
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