توقّعات فلكيّة... إليكم موعد شهر رمضان المبارك

بحسب توقعات الحسابات الفلكية في مصر، تشير إلى أن موعد شهر رمضان 2025 سيكون يوم السبت أول آذار 2025، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا.

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ومن المقرر أن يتم تأكيد موعد شهر رمضان الكريم 2025 بعد استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية في 29 شعبان 1446هـ.جدير بالذكر أن شهر رمضان 2024 العام الجارى جاء في مصر يومَ الاثنين الموافق 11 آذار 2024، فيما أعلنت عدد من الدول أن الثلاثاء 12 آذار 2024 أول أيام رمضان 2024، وهى (أستراليا، سنغافورة، إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، باكستان، بنجلاديش)، لذا يختلف موعد شهر رمضان حسب رؤية الهلال التي تختلف بين كل دولة من دول العالم. (روسيا اليوم)